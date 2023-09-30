موجة حارة ضربت البلاد خلال الأيام الأخيرة، إذ عانى العديد من المواطنين منها خاصة خلال ساعات الظهيرة والذروة من اليوم، وهو ما أثار التساؤلات حول الظواهر المسببة للشعور الشديد بالطقس الحار.

وعانت البلاد من موجة حارة شديدة بدأت من الخميس الماضي، حتى اليوم، بسبب كتل هوائية صحراوية من الصحراء الشرقية والغربية وشبه الجزيرة العربية، فضلًا عن امتداد لمرتفع جوي، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعلى الفور بدأ الحديث عن موعد تحسن الأرصاد.

بشرى من الأرصاد لمحبي الشتاء

وزفت الدكتورة منار غام، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشرى لمحبي الشتاء، مؤكدة أن الليلة تعد آخر أيام موجة الطقس الحار: «كان في ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة، فضلًا عن شدة الإشعاع الشمسي المسبب في الشعور الكبير بالحر، خاصة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري والصعيد»، وفقًا لحديثها لـ«الوطن».

بشرى سارة من الأرصاد لمحبي الشتاء.. استعدوا الليلة

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية على «dmc» إنه من ساعات الليل اليوم ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ما يساعد على تحسن الأجواء والشعور بنسمات باردة، إذ تسجل الصغرى 21 و22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لاحتمالية سقوط الأمطار الخفيفة التي بدورها تساعد على تحسين الجو، وذلك في اقصى السواحل الشمالية الغربية، وعلى رأسها مرسى مطروح والسلوم بسبب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العلوي: «هيحجب جزء من اشعة الشمس ويلطف الجو، لأن سقوط الأمطار الخفيفة هيرفع الرطوبة، بالإضافة لاحتمالية سقوط الأمطار الخفيفة غدًا، على مدن الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة»

مختتمة: «على مدار الأسبوع في شعور بالبرودة خاصة في ساعات الليل».

درجات الحرارة اليوم في مصر.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 35

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 36

بنها: الصغرى 25 والعظمى 35

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 30

العلمين الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 31

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 29

سيوة: الصغرى 21 والعظمى 34

كاترين الصغرى 16 والعظمى 33

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 31

الزقازيق: الصغرى 25 لعظمى 35

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 35

السويس: الصغرى 23 والعظمى 35

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 39

بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 39

المنيا: الصغرى 21 والعظمى 39

أسيوط الصغرى 22 والعظمى 40

سوهاج الصغرى 23 والعظمى 43

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 45

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 45