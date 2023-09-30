2.6 مليون جنيه إيرادات الأفلام المصرية في عطلة نهاية الأسبوع

ارتفعت إيرادات أفلام موسم صيف 2023 المعروضة في السينمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث حققت أمس الجمعة إيرادات بلغت 2 مليون و643 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وجاء فيلم «فوي فوي فوي» في المركز الأول في قائمة إيرادات الأفلام محققا مليون و413 ألف جنيه، ليحصد نصيب الأسد من إجمالي الإيرادات التي حققتها السينما، أما فيلم «العميل صفر» فحقق 513 ألف جنيه، وفي المركز الثالث فيلم «وش في وش» بـ 462 ألف جنيه، يليه في المركز الرابع فيلم «ولاد حريم كريم» بـ 122 ألف جنيه.

«مستر إكس» يتقدم للمركز السادس

وفي المركز الخامس حل فيلم «بيت الروبي» محققا 80 ألف جنيه، بينما تقدم فيلم «مستر إكس» للمركز السادس محققا 22 ألف جنيه، يليه فيلم «دولارات دولارات» في المركز السابع بـ 16 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «ع الزيرو» سوى 8 آلاف جنيه، أما فيلم «مرعي البريمو» حقق ألفي جنيه، وكان المركز الأخير من نصيب فيلم «البعبع» بـ 1456 جنيها.