100 مليون جنيه قيمة جوائز برنامج Gen-Z.. اعرف كيفية الاشتراك

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع الطلاب في جامعات ومعاهد مصر، للمشاركة في مبادرة وبرنامج Gen-Z، الذي يعتبر أضخم برنامج مسابقات بين طلاب الجامعات في عدة مجالات.

وتشمل المجالات ببرنامج Gen_z (ريادة الأعمال - الابتكار - البحث العلمي)، وتستهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي بين طلاب الجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة؛ ممن لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية وتساعدهم على إنشاء شركات إبداعية.

برنامج Gen_z.. اكسب 100 مليون جنيه

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل برنامج Gen_z وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تبلغ قيمة الجوائز 100 مليون جنيه، وتقدم المسابقة دعمًا ماليًّا لكل فريق مؤهل من الجامعات بحد أقصى 2 مليون جنيه كجوائز احتضان.

يتاح للفرق المشاركة حضور مجموعة من البرامج التدريبية المعنية بالإدارة والتمويل، وجلسات توجيه وإرشاد.

شروط وكيفية الاشتراك

لا يشترط أن يكون جميع أعضاء الفريق الطلابي مصريي الجنسية فقط، حيث يمكن للطلاب الوافدين الاشتراك.

هذه المسابقة برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يمكن التسجيل للاشتراك بالبرنامج والمسابقة من خلال الرابط التالي:

https://gen-z.untapcompete.com/