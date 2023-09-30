الرئيس السيسي: ندعو المستثمرين للعمل على قائمة مشروعات مستلزمات الإنتاج

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا بحاجة إلى تركيز جهدنا خلال المرحلة الحالية ونقنع المستثمرين المصريين والأجانب بالعمل معنا في قائمة مشروعات مستلزمات الإنتاج، متابعا «نستورد ما يقرب من 14 مليون إطار سيارة، بتكلفة تصل إلى 800 مليون دولار، ولو عملنا المصنع في مصر هيوفر وهنشتري مستلزمات الإنتاج فقط، والفارق يصل إلى 50% من التكلفة».

نحن جميعا بحاجة إلى التعاون في تنفيذ المشروعات

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر «حكاية وطن»، «نحن جميعا بحاجة إلى التعاون في تنفيذ المشروعات، والناس بتسأل متى تنتهي الأزمة بغض النظر على الأزمات الدولية التي أدت لارتفاع أسعار الطاقة وإحداث أزمة في سلاسل الإنتاج حول العالم، والأزمة الحالية تؤكد أننا لو تحركنا بفاعلية ومهما قدمنا من حوافز لن يكافئ توفير 25 مليار دولار».