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الرئيس السيسي: مصر لم تستدِن حتى سنة 1970.. وإيرادات مصر مش قد مصروفاتها

كتب:

محمد أيمن سالم
09:24 م | السبت 30 سبتمبر 2023
مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا عشنا لسنوات نسأل عن سبب ظروفنا الصعبة دائما، ونعرض ما تم منذ عام 80 حتى الآن لنكشف للناس الحكاية وليس للدفاع عن أنفسنا، ونحكي الحكاية للتخلص منها، متابعا «دولة من سنة 80 حتى الآن لديها إيرادات ومصروفات، والمواطن اللى في الشارع عاوز يفهم وبقوله ببساطة دخلنا اللي هو دخل مصر وإيرادنا اللى هو إيراد مصر مش قد مصروفنا، ومصر لم تستدن حتى سنة 1970».

تداعيات الحرب فرضت على مصر الاستدانة

وأوضح «السيسي» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن»، أن تداعيات الحرب فرضت على مصر لكي تتجاوز الأزمة أن تستدين الدولة، وبدأ ذلك عام 1971، وهو ما يعني أن هناك واقعا من الخمسينيات إلى السبعينيات اختلف بعد ذلك.

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