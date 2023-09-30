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9 سنوات.. إنجازات في كل المجالات

كتب:

 محمد مجدى وأسماء زايد
09:29 م | السبت 30 سبتمبر 2023
إنجازات في كل المجالات

إنجازات في كل المجالات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم ما تحقق من جهود حكومية خلال آخر 9 سنوات يمس كافة مناحى الحياة التى يحتاجها المواطن المصرى وخدمته، بما يُشكل إنجازات غير مسبوقة بكل المقاييس لم تحدث منذ عقود، مضيفاً: «ولا أبالغ إذا قلت إنها لم تحدث من قرون».

وأضاف «مدبولى»، فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، أمس، أننا فى خضم أزمة اقتصادية عالمية سببت تداعيات وتحديات كبيرة على مستوى التضخم، وجعلت الدول النامية تعانى فى ملف الأسعار، وما وصلت إليه الدول الكبرى لم تصل إليه فى يوم وليلة، ولكن استمرت جهودها على مدار سنوات طويلة، مثل ألمانيا التى بدأت قصتها بدمار شامل فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأصبحت حالياً رابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم والأكبر فى أوروبا، وكذلك الصين، وقصص نجاحها تحققت عبر عمل مستدام على مدار عقود.

وأشار إلى أن تجربة مصر التنموية تمتد لـ9 سنوات فقط، فى حين أن أقل مشوار فى الدول التى تقدمت استغرق 20 عاماً، ضارباً المثل بالصين التى انخفض معدل الفقر فيها بعد 22 عاماً من العمل المتواصل. وواصل: «مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها أى تجربة تنموية بخلاف تجربة محمد على، وكل تجاربنا فيما بعد كانت تبدأ ويحصل لها تقدم ثم يأتى شىء يكسر هذه التجربة، لكننا عازمون على استمرار العمل والنجاح».

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