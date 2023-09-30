إزالة 97 حالة إشغال طريق من أمام مدارس حي المنتزه بالإسكندرية

واصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول جهوده لإزالة كل حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإنفاذ القانون، ومع بداية العام الدراسي الجديد الذي انطلق بمدارس الإسكندرية الحكومية اليوم قام حي المنتزه أول بشن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات حول المدارس لحماية أبناءنا الطلبة من خطر هذه الإشغالات، وما يتم بيعه على المفروشات من أغذية وحلويات.

حماية الطلبة من الخطر

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحي شن حملة استهدفت إزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين، وبصفة خاصة الإشغالات التي انتشرت حول المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد اليوم وذلك لحماية الطلبة من خطر هذه الإشغالات سواء تواجدها أو ما يتم بيعة من خلالها من منتجات غذائية وحلويات ومشروبات مجهولة المصدر.

إزالة الإشغالات حول المدارس

وأوضح «سحلول» إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 97 مخالفة إشغال طريق و فرش متنوع للباعة الجائلين وحواجز حديدية وكتل خرسانية، بعدد من المناطق بنطاق الحي من بينها شوارع جميلة بوحريد، وعمر مكرم ، بشر فارس، والفضالي، والطفولة السعيدة، وممر خالد بن الوليد، ومحمد الصرفي، وخالد بن الوليد.