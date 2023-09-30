الرئيس السيسي: مفيش بلد بتطلع للأمام غير بالاستقرار والأمن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «حالة عدم الاستقرار التي استمرت من 2011 حتى 2013 جابت البلد على الأرض، وبقول لكم جميعًا مفيش بلد بتطلع للأمام غير بالاستقرار والأمن، وأي حد يا جاهل يا أحمق اللي يقولكم ممكن يعمل بطريقة تانية غير كده».

الرئيس: مش مهم مين يمسكها المهم تكون مستقرة

وتابع «السيسي»، خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن»: «مش مهم مين يمسكها المهم تكون مستقرة، واسمعوا كلامي أنا واحد منكم وأخوكم وطول ما البلد مستقر ممكن تطلع لقدام، والعكس صحيح، وربنا أراد إن اللي شاهد دلوقت وقبل كده يشوف نماذج كتير قد يكونوا أغنى مننا ولكن لم يستقروا أو يناموا ونتمنى أن يكون ليهم فرصة، 105 مليون رقم كبير ولو حصل خراب زي اللى بيحصل في الدول هتبقوا في مشكلة تانية خالص غير اللي إحنا فيها، والدولة مش هتنجح إلا بيكم والاستقرار».