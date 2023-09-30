رئيس حي غرب بالإسكندرية يبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

عقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بالإسكندرية اجتماع المجلس التنفيذي واللجنة السكانية ومحو الأمية لحي غرب، لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وسبل القضاء علي التسرب من التعليم ومبادرة المدارس المجتمعية.

عقد الاجتماع بديوان عام حي غرب وحضرة كافة الجهات المعنية، من التعليم والأزهر و الإدارات المختلفة التي لها دور في خدمة المجتمع.

الاهتمام بالمدارس المجتمعية

أكدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية لـ«الوطن»، ضرورة التوافق والترابط والتعاون بين الحي والهيئات والإدارات المختلفة ليكمل كل منهم الآخر حتى نرتقى بمستوى العمل ونحقق النتائج المرجوة، وتمت مناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والتي تتعلق بالصالح العام للطلاب والأسرة وذلك لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بالمستوى الصحي والتعليمي والمعيشي، وتم إلقاء الضوء علي مبادرة المدارس المجتمعية التي تعطي فرصة للطالب المنقطع عن التعليم الرجوع، ما بين سن 9 سنوات حتى 14 عاما، حيث تصل الفصول إلى 9 فصول بحي غرب.

زيارات ميدانية

وشددت سحر شعبان، على الدعم الكامل للمدارس المجتمعية سواء للطلاب أو ذويهم ونوهت عن عمل عدة زيارات ميدانية لتلك الفصول، مع تنظيم معارض للملابس المجانية، وتقديم الاحتياجات اللازمة لتحفيز الطلاب للاستمرار في الفصول المجتمعية والقضاء على التسرب من التعليم كما تم تناول استعداد المدارس الأزهرية للعام الدراسي الجديد، وتم التنويه عن وجود «رواق الأزهر»، بكل المعاهد الأزهرية بالإسكندرية، والإدارة المركزية مفتوح على مدار السنة لتعليم الطلبة وأولياء الأمور القرآن الكريم وتفسيره وحفظه.