ربع مليون مشاهدة لأغنية دياب «هروني بوس» بعد طرحها بساعات

حققت أغنية الفنان دياب الجديدة «هروني بوس» نجاحا كبيرا فور إطلاقها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي أولى أغنياته بعد فترة غياب طويلة، حيث وصل عدد مشاهديها لربع مليون شخص خلال ساعات.

دياب أوضح لـ«الوطن» أن الأغنية رغم أنها دراما، ولكن تنتمي للرتم السريع إظهارا لمقولة «بنرقص على أحزانا».

يذكر أن أغنية «هروني بوس» من كلمات محمد النجار، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، وإنتاج آلاء لاشين.

كانت أحدث أعمال دياب الدرامية مسلسل «تحت الوصاية» الذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه بسبب قضية الوصاية التي يناقشها، وقدم دياب بطولته أمام الفنانة منى زكي، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي، أحمد خالد صالح، على الطيب، محمد عبدالعظيم، خالد كمال، ثراء جبيل، الطفل عمر شريف، والعمل من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.