الذكاء الاصطناعي يعيد قدم سويسري مشلول للحركة.. السر في شريحة بالدماغ

في سويسرا كان السقوط من على الجليد سببًا في أن يصاب رجل يبلغ من العمر 46 عامًا، بالشلل؛ ليقضي فترات صعبة بعد الحادث، إذ فقد الأمل في السير على قدميه من جديد، لكن بسبب جراحة هي الأولى من نوعها في العالم، تقوم على تركيب شريحة صغيرة في دماغه تستخدم الذكاء الاصطناعي لقراءة أفكاره، وتترجمها إلى حركة أعضائه المشلولة، عاد المواطن للحركة من جديد، بحسب موقع «cnn»الأمريكي.

فكرة الشريحة التي أعادت القدم للحركة

«الحركة المدفوعة بالفكر» هي الطريقة التي تصف بها شركة Onward الهولندية زراعة شريحة لإعادة حركة قدم رجل مشلول، وهي العملية الأولى من نوعها في العالم، التي بعدها عاد الرجل للسير بشكل طبيعي بالتدريج.

وحول تفاصيل زراعة الشريحة في المخ والعمود الفقري، قالت الشركة: «في حين أنه لا يزال من السابق لأوانه تقديم النتائج الكاملة عن العملية، يسعدنا أن نعلن أن التكنولوجيا تعمل كما هو متوقع ويبدو أنها نجحت في إعادة تنشيط ذراعيه ويديه وأصابعه المشلولة».

مستقبل العملية في نيويورك

وبحسب الـCNN يعاني أكثر من ربع مليون أمريكي من درجات مختلفة من الشلل بسبب تلف الحبل الشوكي، لذا فإن مثل هذه التكنولوجيا يمكن أن تغير حياة كثيرين في يوم من الأيام، ووفق تصريح الشركة: «إذا كنت مصابًا بالشلل في يدك ولا يمكنك سوى الفتح والإغلاق، فإن الشريحة بإمكانها أن تحدث تغييرا كبيرا وفجأة يمكنك أن تأكل».

وقال الدكتور جريجوار كورتين، عالم الأعصاب الفرنسي، الذي خطرت له فكرة ما يسميه بـ«الجسر الرقمي» بين الدماغ والجسم منذ أكثر من عقد من الزمان: «إن تلك التكنولوجيا يمكنها أن تكسبك الاستقلال من خلال الربط بين الفكر والحركة».

تحول الخيال العلمي لحقيقة

كانت فكرة إثارة الأعصاب للعودة إلى العمل من جديد بمساعدة التكنولوجيا، متمثلة في شريحة صغيرة يتم زرعها في الجسم من الخيال العلمي؛ لذلك قالت الدكتورة جوسلين بلوخ، جراح الأعصاب السويسرية التي أجرت الجراحة: «إننا نستبدل هذه القطعة من العظم بهذه المجموعة من الأقطاب الكهربائية، ثم نغلق الجلد، ستعمل هذه الزرعة لاسلكيًا وتنشط تحفيز الحبل الشوكي».