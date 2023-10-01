وزير الاتصال الأردني: هناك مخاوف ومخاطر خاصة بالفضاء السيبراني

قال الدكتور أحمد الهناندة، وزير الاتصال الأردني، إنه لابد من بناء القدرات والعمل على فتح آفاق التعاون المستمر والمستدام بين الجميع، لمواكبة التطورات الهائلة في الفضاء السيبراني، «ما في حد لوحده يقدر يواجه التسارع الكبير، فيه مخاوف ومخاطر خاصة بالفضاء السيبراني بغض النظر عن مبرراتها».

وأضاف «الهناندة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، أنه لابد من فتح آفاق التعاون وتبادل المعلومات وتبادل التجارة ورفع كفاءات شبابنا في هذا المجال وتخريج أكبر عدد ممكن يستطيع التعامل مع هذا المجال، وهذا سيكون أمرا جيدا، ليس الأهم فيها الأهداف المالية والمادية، ولكن لابد من تجهيز عدد كبير من الخبراء والمختصين لفتح قنوات مختلفة ومتعددة للتعاون.

رفع قدرات الاستجابة للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات

وأكد وزير الاتصال الأردني، «لابد من رفع قدرات الاستجابة للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والعالم الافتراضي والتحول الرقمي، كونها لم ولن تتوقف بل ستتزايد، وعالم الجريمة الالكترونية يتطور، فلابد من أن يتطور العالم الواقعي بنفس السرعة للحد من تلك المخاطر».