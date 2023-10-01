لجنة التحقيق في حريق الحمدانية توصي بإقالة 5 مسؤولين

كشفت لجنة التحقيق الخاصة بفاجعة الحمدانية، في مدينة الموصل، بمحافظة نينوي، اليوم الأحد، أسباب الحريق الذي اندلع بقاعة الافراح، كما أوصت بإقالة مجموعة من المسؤولين، اشارت الى حصيلة الضحايا والجرحى النهائية، وكالة الأنباء

قاعة الهيثم تحتوي علي كميات سريعة الاشتعال

وقال رئيس اللجنة، اللواء سعد فلح، في مؤتمر صحفي إنَّ «قاعة الهيثم تتسع لـ500 شخص فقط وتحتوي على كميات سريعة الاشتعال»، لافتاً الى «وجود أقمشة داخل القاعة ساعدت على اندلاع الحريق بصورة سريعة، وخالية من أبواب الطوارئ».

وأضاف أنَّ «الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، كما أن أرضية القاعة أيضاً سريعة الاشتعال»، مؤكّدًا أنَّ «600 شخص تمّ إجلائهم من داخل القاعة».

وذكر رئيس اللجنة، أنَ الحصيلة النهائية للضحايا، تمثلت بوفاة 107 أشخاص ، وإصابة 82 آخراً، مؤكداً وجود تقصير من أصحاب قاعة العرس، مشيرًا إلى أنَّ المتسبب الرئيسي في الاحتراق هو وجود الألعاب النارية الكهربائية التي ارتفعت لأربعة أمتار وهي السبب الرئيس للاحتراق، مردفاً: «العجلات التي واجهت الحريق والتابعة للدفاع المدني بلغت 21 عجلة».

صاحب القاعة لم يكن ملتزمًا بشروط السلامة والأمان

وأكد فلح، أن صاحب القاعة لم يكن ملتزماً بشروط السلامة والأمان، رغم توقيعه تعهد خطي بالالتزام في وقت سابق، مشيراً الى أن الانهيار السريع للبناية كان السبب بتقييد الحاضرين من الخروج.

بدوره، أكّد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أنَّ صاحب قاعة الهيثم قام بسحب جهاز التسجيل وهرب الى أربيل، مستدركاً بالقول: «بعد إلقاء القبض عليه تم استرجاع الديفي آر».

وقال «الشمري»، خلال المؤتمر نفسه، إنَّ صاحب القاعة عمل، أيضاً، على إطفاء التيار الكهربائي ضناً منه بان الحريق حصل نتيجة تماس كهربائي، وهو ما تسبب بعرقلة خروج الحاضرين.

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إلى ذلك، أكّد مستشار وزير الداخلية، اللواء كاظم بوهان، أنَّ حادث الحريق كان عرضياً وليس مدبراً، فيما بين أن الألعاب النارية كانت السبب الرئيس للحريق.

بدورها، وصت اللجنة التحقيقية بمجموعة من النقاط أبرزها: ـ

ـ اعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء.

ـ إعفاء قائم مقام قضاء الحمدانية.

ـ إعفاء مدير بلدية قضاء الحمدانية.

ـ إعفاء مدير مركز صيانة قضاء الحمدانية.

ـ إعفاء مدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتسجيل مجلس تحقيقي.