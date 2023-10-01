يعد برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من أهم برامج الدعم التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي مستهدفة من خلاله الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، إذ يبلغ عدد المستفيدين منه نحو 5.2 مليون أسرة على مستوى جميع المحافظات.

يشترط تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقما

ويبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين للاستفادة من الدعم النقدي، عن خطوات ورابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة، لمعرفة موقفهم وحالة البطاقة، ليتمكنوا من الحصول على الدعم النقدي منتصف كل شهر كما هو المعتاد.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات ورابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات ورابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة

- تبدأ خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة، من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط.

- ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- الضغط على الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

- تسجيل الرقم القومي.

- الضغط على «استعلام من هنا».

- على الفور ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن.

- يظهر للمستعلم أيضا حالة البطاقة «سارية، متجمدة، إيقاف».

- في حالة قبول المتقدم يتم معرفة ذلك من خلال الاستعلام، أما في حالة رفض المستعلم يتم توضيح سبب الرفض.