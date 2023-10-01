ناجي قمحة: لا مكان للتنمية دون وجود الأمن والاستقرار

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّه لا يمكن حدوث أي نوع من أنواع التنمية على الأرض دون وجود الأمن والأمان والاستقرار، مشيرًا إلى أن التحدي الأول أمام عمليات التنمية هو الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتقوية مؤسسات الدولة والاضطلاع بالدور المنوط للدولة عبر الحفاظ على النظام الداخلي.

دفع جهود التنمية بطريقة عادلة ومتوازنة

وأضاف قمحة، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «كل ذلك يمكن الدولة من فرض النظام والقانون، ومن ثم دفع جهود التنمية بطريقة عادلة ومتوازنة تحقق الاستفادة الكاملة لجميع مواطني هذا الوطن».

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

وأوضح، أن ما تم وسيتم اليوم وغدا ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، بمثابة كشف حساب للمواطن الواعي على أرض هذا الوطن، وعليه أن يدرك أنه مع عدد الافتتاحات التي تمت والمشروعات القومية وزيادة معدل التنمية، فإن تماسك الجبهة الداخلية مكّن الدولة من مجابهة التحديات الخارجية الكثيرة التي تسببت في عرقلة عملية التنمية.