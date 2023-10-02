كلمات أغنية دياب الجديدة «هروني بوس».. «عادي الماضي كان دروس»

حرص الفنان دياب، على الترويج لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «هروني بوس»، عبر حساباته الرسمية على منصات السوشيال ميديا، والاستعانة بالعديد من الكوميكس الضاحكة بسبب بعض كلمات الأغنية، التي طرحها الأيام الماضية عبر «يوتيوب» ومختلف المنصات السمعية والإلكترونية.

صناع أغنية «هروني بوس» للفنان محمد دياب

أغنية هروني بوس للفنان دياب، من كلمات محمد النجار، ألحان محمد يحيى، توزيع توما، تسجيل ماهر صلاح، مكساج وماستر توما، جيتارات أحمد حسين، منتج منفذ رامز سليمان.

وكان الفنان دياب، قد وصف في تصريحات لـ«الوطن» أن أغنية هروني بوس، بالرغم من الرتم السريع والألحان التي تميزت بها هي في الأساس تعد أغنية درامية جدًا، وبمثابة تطبيقًا عمليًا للكلمات التي نرددها دائمًا بأننا نرقص على الأحزان.

كلمات أغنية هروني بوس لـ دياب

ومن كلمات أغنية هروني بوس للفنان دياب، والتي تم تداولها على نطاق واسع بين بعض مستخدمي السوشيال ميديا:

وتمام جدًا وعادي الماضي كان دروس

ده أنا أكتر ناس أذوني هما اللي هروني بوس

باسوا إيدي وباسوا خدي عشان أنا كنت بدي

أتاري الناس معادن ودول معدن مصدي

اللي اديتهم عيوني في الحيطة لبسوني

الصيد علمته لهم

أول واحد صادوني

الخارج من حياتي عادي بسيبه بهواه

وبقوله مع السلامة وبقوم أقفل وراه

مبقاش في حاجات غريبة

ماغريب إلا الشيطان

ده يا عيني اللي معاديني

ياما خدني بالأحضان