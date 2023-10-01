«تجارية الإسماعيلية»: التيسيرات السياحية رفعت نسب الإقبال على مصر

قال محمد فايق عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إن التيسيرات السياحية التي منحتها مصر لأكثر من 180 دولة على مدار الفترة الماضية كانت سببا في زيادة حجم الإقبال على مصر، وعملت على تنشيط السياحة باعتبارها أحد أهم موارد الدخل القومي المصري، وأحد القطاعات الاقتصادية الهامة.

وأضاف الخبير السياحي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت على النهوض بقطاع السياحة، ليكون قادرا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.

فايق: 180 دولة حصلت على تيسيرات للسياحة

وقال «فايق» إن قرار الرئيس السيسي رقم 27 لسنة 2023، والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، يتفق مع أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وهو خطوة مهمة في مسار تحسين مناخ الإستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة ليكون دورها فعالا في الصناعة، مشيرا إلى أنه تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول، شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول منطقة «شنجن» أو اليابان أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا على جوازات سفرهم.

زيادة التأشيرات الاضطرارية

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد الجنسيات التي تستطيع الحصول على التأشيرة الاضطرارية أو الإلكترونية إلى 78 جنسية، مع منحهم تسهيلات إضافية للقادمين إلى مواني ومطارات محافظة جنوب سيناء.

وأكد أن الدولة المصرية تكثف العمل في المشروعات السياحية، لتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة.