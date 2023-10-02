يتميز مواليد برج الثور بأنه من الأبراج الجادة، التي تميل للعمل التي يتطلب الملاحظات، ولا يرغبون في الحديث عن حياتهم الشخصية.

وعن إمرأة برج الثور، فهي أم مثالية، وتقدم كل ما في وسعها لأبنائها كي يصبحوا ناجحين، ولديها قدرة على المثابرة، فلا يصيبها اليأس بسهولة.

وتوضح «الوطن» حظك اليوم برج الثور، على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

على مواليد برج الثور بذل قصارى جهدهم في العمل، ومراعاة الأطراف المحيطة بهم، كما عليهم الاهتمام بصحتهم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

على مواليد برج الثور محاولة إعادة صياغة العلاقة القديمة وإصلاحها مع شركاء حياتهم، وتجنب المشكلات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.