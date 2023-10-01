أصالة تتصدر التريند في 4 دول عربية بميدلي لحقت نفسي

تصدرت الفنانة أصالة، خلال الساعات القليلة الماضية، تريند موقع يوتيوب في 4 دول عربية وهي مصر والأردن والكويت والسعودية بميدلي لحقت نفسي والذي طرحته منذ ساعات.

ميدلي لحقت نفسي

وطرحت أصالة، منذ ساعات، ميدلي لحقت نفسي والذي يضم 6 أغان وهي: «فوق»، و«لما بنتجاهل»، و«الأخبار الحلوة»، و«مانجا»، و«رجل مثالي» و«مارس أبريل».

أصالة تروِّج لألبومها الجديد

روَّجت الفنانة أصالة، لألبومها الغنائي الجديد «لحقت نفسي»، منذ أيام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، كاشفة أن الالبوم سيتم طرحه على جزئين، كل جزء سيضم 6 أغانٍ.

وكتبت أصالة قائلة: «الفنً عالم رحب، وطن حبيب، أهداني كلّ اللي بحلم يكمّل معي بهالحياة.. شغف ممتع حلمّ متجدّد تتجدّد معه أيامي.. تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي ونروح مشوار حلو مع صولا زينت لكم المكان بكلّ شي زينة.. بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم».