كاتب سياسي بالنيجر: الفرنسية مازالت لغة الدراسة بمدارسنا حتى الآن

قال الدكتور علي يعقوب، الكاتب السياسي في دولة النيجر، إن بلاده رغم احتفالها في يومها الوطني بلغتها المحلية، وظهور دعوات للانقطاع عن اللغة الفرنسية، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على ذلك.

اللغة الرسمية ولغة الدراسة هذ الفرنسية

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة عبر سكايب من نيامي مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ما حدث في مالي أنهم حين بدأوا في كتابة الدستور الجديد في البلاد، استبعدوا اللغة الفرنسية.

وتابع أن اللغة الفرنسية مازالت هي السائدة في النيجر، وقال في هذا الصدد: «الواقع الملموس للبلاد، اللغة الرسمية ولغة الدراسة هي الفرنسية، ولم يرد حتى الآن أي بوادر للاستغناء عنها».

مغادرة السفير الفرنسي من النيجر

وذكر أن ما تم من إجراءات فعلية على الأرض في النيجر إلى الآن، هو مغادرة القوات الفرنسية، ومغادرة السفير الفرنسي من النيجر، لكن لم يطرح للنقاش حتى الآن أي شيء بخصوص اللغة.