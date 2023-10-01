كاتب صحفي: لولا وجود أمن واستقرار بمصر لما تحققت كل المشروعات الحالية

استعرض الكاتب الصحفي، بلال الدوي، أبرز ماجاء في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، في يومه الثاني بحضور الرئيس السيسي وعدد من القادة السياسيين.

رئيس الوزراء قام بعرض متميز للغاية

كشف الكاتب الصحفي، بلال الدوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد: «أن رئيس الوزراء قام بعرض متميز للغاية بما تم تحقيقه وما هو المستهدف تحقيقه خلال الفترة القادمة، وأنه من أهم النقاط التي كان ركز عليها الرئيس هي نقطة الأمن والأمان، وأن الرئيس وجه كلامه للمصريين وقال كل ما تحقق لا يمكن أن يتم بدون أمن واستقرار».

الإنجازات وخطة الدولة

وأشار «الدوي» إلى أنه لولا وجود أمن واستقرار لما تحققت كل هذه المشروعات القومية والبنية التحتية، موضحًا أن عرض وزير النقل والإسكان اليوم أكد أن كل هذه الإنجازات هي خطة دولة ولا يوجد وقت ولابد من استمرار المشروعات.