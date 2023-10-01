أحمد موسى: الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وحيادية ولا تنحاز لأحد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وحيادية ولا تنحاز لأحد، مشددا على أن الهيئة تقطع الطريق أمام أي محاولات أو عبث للتشكيك في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنه لا يوجد أي مشكلات في مكاتب الشهر العقاري لتوثيق وتحرير التوكيلات بشأن الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، رد على من يبث شائعات حول الاستحقاق الرئاسي.

وأكد الإعلامي أن هناك محاولات للنيل من الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من الجميع في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن ما ظهر اليوم بشأن جولة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح المحتمل للرئاسة يتابع بنفسه تحرير توكيلات المواطنين لدعم ترشحه في الانتخابات، وهو ما يؤكد الشفافية والنزاهة بشأن الانتخابات الرئاسية.

وشدد على أن مشاهد مرشح حزب الوفد، تؤكد أيضا الاستقرار والأمان الذي تنعم به الدولة المصرية، مطالبا بضرورة تقديم صورة إيجابية عن مصر في الانتخابات الرئاسية والتصدي لأي محاولات تريد النيل من مصر.

ونوه بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على الحياد من الجميع، موضحا أنه مصر ليس بها أزمات ولابد من تقديم الصورة التي تليق بالدولة المصرية.

وأشار إلى أن شعب مصر سيكون حاضرا غدا في ميادين مصر، للاحتفالات بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية، لمعرفة قدره جيدا، ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يقوم بما قام به الرئيس، قائلا: «يكفي وقفة الرئيس في 3 يوليو 2013، وشعب مصر كله موجود وناشد الرئيس التدخل لإنقاذ البلد من جماعة الإخوان الإرهابية، الإخوان هم اللى قتلوا وخربوا البلد، من أجل السلطة، هم اللى قتلوا الناس، مفيش حد غيرهم الخونة، وجابوا البلد على الأرض، الرئيس السيسي، وانتوا شوفتوا استلم البلد إزاي، وكان عايش الأيام السودة بتاعتهم».