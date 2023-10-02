الإسكندرية تحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر في الميادين

تنطلق اليوم بالإسكندرية احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر بمناسبة مرور 100 عام على عبور قناة السويس، وتحقيق انتصار غالي على العدو، تلك الملحمة التي قادها الجيش المصري العظيم وأعلنت القوى والأحزاب السياسية بالإسكندرية مشاركتها في هذا الحدث التاريخي على رأسهم حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن، كما أعلنت بعض الشركات ونواب مجلس النواب والشيوخ ورجال أعمال الإسكندرية في الاحتفال بالميادين العامة بنصر أكتوبر.

احتفالات القائد إبراهيم

قال النائب عمر جمال الغنيمي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالإسكندرية لـ «الوطن» إن احتفالات كبيرة ستجري بميدان مسجد القائد إبراهيم وسط الإسكندرية، وتم دعوة آلاف الشباب للمشاركة في هذا الاحتفال التاريخي بمناسبة مرور 100 عام على انتصارات حرب أكتوبر، وتم بناء مسرح كبير، وسيتم الاحتفال به بمشاركة عدد كبير من المطربين، لتقديم الأغاني الوطنية ورفع أعلام مصر عالياً، في جو احتفالي رائع، كما سيتم الاحتفال بختام برنامج حكاية وطن الذي استمر لـ 3 أيام.

احتفالات مكتبة الإسكندرية

ويضيف محمد مجاهد، الأمين العام لحزب حماة الوطن، بالإسكندرية لـ«الوطن» إن الاحتفالات سيكون لها طابع خاص، وسيحتفل الحزب من خلال سلاسل بشرية وأعمال فنية واستعراضات أمام مكتبة الإسكندرية، وعلى طريق الكورنيش كما سيعلن الحزب غدا تأييدة الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه فى ترشحه للرئاسة.

وأوضح محمد الجمسي، إن مئات من شباب حزب حماة وطن سيشاركون في الاحتفالية، كما تم دعوة شباب الإسكندرية وأبطال حرب أكتوبر للمشاركة في هذا الحدث الكبير، وتم تجهيز آلاف الأعلام والصور للاحتفال بترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.