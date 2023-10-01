سبب اعتزال لطفي لبيب للفن.. حالته الصحية كلمة السر

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة سبب اعتزال لطفي لبيب بشكلٍ مفاجئ للفن والتمثيل حسبما صرّح لـ«الوطن»، قبل قليل، بعد مسيرة عطاء طويلة، امتدت لعقودٍ عدة.

سبب اعتزال لطفي لبيب

ويأتي سبب اعتزال لطفي لبيب هو تراجع حالته الصحية في الفترة الأخيرة، فضلًا عن رغبته في التفرغ خلال الفترة المُقبلة، لاستكمال رحلة العلاج، خاصة أنّ الأمر يتطلب منه مجهودًا إلى حدّ ما.

وفي ضوء الحديث عن سبب اعتزال لطفي لبيب، صار الأخير لم يستطع التواجد داخل البلاتوهات لساعاتٍ طويلة، لذلك قرر الابتعاد، بعدما أثرى الساحة الفنية بأعمالٍ عدة، على مستوى السينما والمسرح والتلفزيون، وحقق نجاحات ضخمة، ليست في مصر فحسب، بل الوطن العربي كله.

مرعي البريمو آخر أعمال لطفي لبيب

وكان لطفي لبيب، كان شارك كضيف شرف بفيلم مرعي البريمو الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي عن شخصية مرعي البريمو الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

فيلم مرعي البريمو، من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفي أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، لطفي لبيب، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.