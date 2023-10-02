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خطوات تعديل توصيلة صرف صحي قائمة.. 5 مستندات مطلوبة

كتب:

إسراء عبد العزيز
08:58 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة في المحافظات، عددا من الخدمات للمشتركين، منها تعديل توصيلة صرف صحي قائمة. وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية الإجراءات والمستندات المطلوبة، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المستندات المطلوبة، لتعديل توصيلة صرف صحي قائمة.

الخطوات اللازمة لتعديل توصيلة صرف صحي قائمة

1- يقوم المشترك باستيفاء طلب الخدمة.

2- يسدد العميل قيمة المعاينة والملف.

3- يتم إجراء المعاينة على الطبيعة لتحديد المستلزمات المطلوبة.

4- إعداد المقايسة التقديريه وإدراجها في مركز خدمة العملاء للسداد.

5- يقوم المشترك بسداد قيمة المقايسة وسداد مقابل الربط وخلافه سواء بالدفع بالنقد أو بالتقسيط.

6- يستخرج المشترك التصاريح اللازمة للحفر.

7- يقوم الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

8- يقوم الفنيين بتنفيذ المقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- الانتهاء من تقديم الخدمة.

المستندات اللازمة

1- يتم طلب الخدمة من المشترك أو المنتفع.

2- تقديم بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3- إرفاق التصاريح التصاريح المطلوبة.

4- إرفاق أخر فاتورة للمشترك.

5- تسجيل التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

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