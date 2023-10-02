«الوطنية للانتخابات»: لا يجوز تحرير توكيلات التأييدات «أون لاين»

تستمر مكاتب الشهر العقاري المحددة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2023 على مستوى الجمهورية في استقبال التأييدات من المواطنين راغبي الترشح على منصب رئيس الجمهورية.

قرار الوطنية للانتخابات الخاص بتوكيل المرشحين

ونظّم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2023، القواعد والإجراءات الخاصة بتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ نص على أنّه لكل مواطن مقيّد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يُؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إضافة إلى أنّه لا يجوز لمواطن واحد تأييد أكتر من مرشح.

217 فرعا على مستوي الجمهورية

يشار إلى أن هناك 217 مكتبًا على مستوى الجمهورية، محددة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يجوز عمل توكيلات في غيرها أو «أون لاين» أو بأي طريقة أخرى غير الذهاب إلى الفروع المحددة بقرار رئيس الهيئة سالف الذكر.

فتح باب الترشح

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، الذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر، ولمدة 10 أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تُجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.