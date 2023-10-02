«الداخلية»: القبض على سائق بسبب تعديه على شخص في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال عامل أحذية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية مصاب بطلق ناري.

بسؤال المصاب قرر بأنه لدى توجهه لدائرة القسم مستقلاً سيارة أجرة قيادة «آخر» لمقابلة (أحد الأشخاص) لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما -حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية - تطورت لقيام ذلك الشخص بإطــــلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتـــه تجاهه، مما أسفر عن إصابته المشار إليها وتلفيات بالاكصدام الخلفي للسيارة ولاذ بالفـــرار.

أمكن تحديد السيارة التي كانت بحوزة المشكو في حقه «مستأجرة»، وجرى ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مُستقلاً السيارة المشار إليها وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات) وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات - مبلغ مالي).

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة باستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته.