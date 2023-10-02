إنجازات 10 سنوات.. تطوير البنية الرقمية وتدشين منصات للذكاء الاصطناعي

اهتمت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ بلغت قيمة الاستثمارات العامة المنفذة نحو 26,9 مليار جنيه خلال عامي 2013/ 2014 و2021/ 2022، بالإضافة إلى تطوير البنية الرقمية والارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوي المعيشة، والعمل على تحقيق التحول الرقمي.

خطة بناء مصر الرقمية

وأوضحت الحكومة في كتاب «حكاية وطن» أن الدولة تبنت إنجاز الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، من ضمنها خطة بناء مصر الرقمية، والتي تستهدف تطويرالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز النضج الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، وتشجيع الابتكار وضمان الأمن المعلوماتي وكل هذا يهدف إلى تعزيز مكانة مصر التكنولوجية على المستويين الدولي والإقليمي.

وقدمت الحكومة 170 خدمة حكومية في مختلف القطاعات على منصة مصر الرقمية، و375 ملون معاملة توقيع إلكتروني خلال عام 2022 بالمقارنة بـ3ملايين معاملة خلال عام 2020.

وأًصبحت مصر الأولى على مستوي القارة الإفريقية من حيث سرعة الإنترنت بمتوسط سرعة ما يقرب من 45,46 ميجابايت /ثانية في فبراير 2023 مقارنة بالمركز الـ40 على مستوي القارة في يناير 2019، بالإضافة إلى انتهاء مصر من مسار طريق المرشيدين وهو مسار لكابلات الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت بين البحر الأحمر والمتوسط وتم تنفيذه في عام واحد فقط.

إطلاق منصة خاصة بالذكاء الاصطناعي

تدشين الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق منصة خاصة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تأسيس مركز الإبتكار التطبيقي لتعزيز مكانة مصر الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، واستخدام أنسب التكنولوجيات لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الرئيسية.