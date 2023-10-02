إنجازات 10 سنوات.. «التأمين الشامل» مشروع قومي لتحسين حياة المصريين

التأمين الصحي الشامل أحد أكبر المشروعات القومية للصحة في مصر، بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وبدأ تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في محافظة بورسعيد يوليو 2019، تلاها محافظات «الأقصر، الإسماعيلية، جنوب ســـيناء» في 16 فبراير 2021.

إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الـتأمين الصحي

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه في 26 نوفمبر 2022 جرى إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل لباقي محافظات المرحلة الأولى (أسوان - السويس).

وأوضحت أنّه جرى تسجيل 5 ملايين مواطن في المحافظات الست للمرحلة الأولى للمنظومة «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان» حتى مارس 2023.

وجرى تقديم 21.8 مليون خدمة طبية وعلاجية تُقدم عبر 295 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للمنظومة «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء»، فضلا عن 53 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم إنشاؤها وتطويرها وأكثر من 309 وحدة ومركز طب أسرة، و318 ألف عملية أُجريت تحت مظلة التأمين الصحي الشامل منذ تطبيق المنظومة.