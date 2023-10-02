أهالي سيناء يحتشدون في العريش لدعم السيسي: «كمل مسيرتك واحنا معاك»

شهد ميدان الساعة بوسط العريش، احتشاد الأهالي من العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء وبئر العبد، في احتفال الدعم الذي يقام اليوم، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لانتخابات الرئاسة.

أهالي سيناء للرئيس السيسي: «كمل مسيرتك واحنا معاك»

وقال المهندس هيثم رحمي أمين عام حزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن أهالي سيناء، اجتمعوا اليوم، من اجل إيصال رسالة للرئيس بعنوان «كمل مسيرتك واحنا معاك».

وأكد يسري جاسر أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن الاحتفالية التي تقام اليوم، تضم جميع العائلات والقبائل والسياسين والبسطاء من أهالي سيناء، مطالبين الرئيس السيسي، بتكملة المشوار، ودعم الترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل التنمية المستدامة، واستكمال مشوار المشروعات التنموية في سيناء.