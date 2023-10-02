محافظ أسيوط يتابع تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية بتفقد مركز رعاية صحة قلتة بحي غرب، للاطمئنان على سير العمل بالمركز، ومدى تقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة عدد المترددين والمستفيدين من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، خاصة مبادرة 100 يوم صحة والمبادرة القومية للكشف عن صحة المرأة وفحص المقبلين على الزواج، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالنهوض بالمنظومة الصحية وهو ما يظهر جليًا في الجهود المبذولة لإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مراكز رعاية الطفل والوحدات الصحية بالقرى والمستشفيات النموذجية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة .

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، والدكتورة نهى عبدالله مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية بمديرية الصحة، والدكتورة ميريت محسن مدير الإدارة الصحية غرب، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس حي غرب، والدكتور مينا رأفت رشدي مدير مركز رعاية طفل قلته.

المبادرات الرئاسية وحملات التطعيم

تفقد المحافظ، أقسام المركز (المعمل، الصيدلية، غرفة متابعة الحمل، الأشعة، عيادات تنظيم الأسرة، ومعمل التحاليل، وعيادات الفحص الإكلينيكي، وعيادة الأسنان، قاعة د. مريم سوريال التدريب والتثقيف، غرفة المبادرات الرئاسية، أماكن التسجيل والكشف والعلاج وصرف الأدوية، والتطعيمات الوقائية) وغيرها، واستمع لشرح تفصيلي لما تم تنفيذه من أعمال في المبادرات الرئاسية المختلفة والتقديم وحملات التطعيمات الوقائية خلال الفترة الماضية والمستهدف وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، والتقى عددا من المترددين واستمع لمدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

توعية المواطنين بقضية الزيادة السكانية

كما التقى المحافظ، الأطباء وفرق التوعية والإعلام والتربية السكانية، واستمع إلى مقترحاتهم وحثهم على الاستمرار في تقديم الخدمات بشكل لائق والتركيز على توعية المواطنين خاصة السيدات، بخطورة الزيادة السكانية غير المبررة ومخاطرها على أسرهم وعلى المجتمع ككل وتعريفهم بأهمية تنظيم الأسرة، وذلك جنباً الى جنب مع المجالات الأخرى التي تشملها المبادرة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان ومنطقة الدعوة والوعظ والإعلام الديني ومديرية الصحة والهيئة العامة للاستعلامات ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومكتبة مصر العامة ومديرية الزراعة ووحدة السكان ومنظمات المجتمع المدني، في هذا الشأن.

وأشار إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من الفعاليات والندوات لمواجهة الزيادة السكانية وسبل خفض معدلات النمو السكاني، والعمل على رفع الوعي خاصة القرى الأعلى في نسبة المواليد وتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية والاستفادة من تنفيذ الخطط وكافة البرامج الخاصة بالسكان.