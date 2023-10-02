عضو بمجلس الشيوخ: السيسي وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014، حتى وقتنا هذا، وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، حيث تميزت فترة حكم الرئيس السيسي، بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث الرئيس منذ توليه الحكم نهضة تنموية كبرى.

وأضاف خلال تصريح لـ«الوطن»، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية أطلقت الدولة مشروعًا لإحياء الريف المصري المليون ونصف المليون فدان، وتنفيذ المئات من المشاريع وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية على رأسها مبادرة 100 مليون صحة.

وانعكست المشروعات القومية على حياة المواطن العادي، وحققت مصر نهضة كبيرة واستعادة مصر الاستقرار وخططت خطوات عملاقة في التنمية، وأكدت مكانتها الدولية.