تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. الإجمالي 25 جنيها انخفاضا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في منتصف التعاملات بقيمة وصلت إلى 8 جنيهات، وهو التراجع الثاني على مدار اليوم، حيث انخفضت الأسعار في بداية التعاملات بنحو 17 جنيها ليبلغ إجمالي تراجع أسعار الذهب في مصر حتى الآن 25 جنيها وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2147 جينها، بعد أن سجل 2155 جنيها، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2454 جنيها، بدلا من 2463 جنيها، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات إلى 1840 جينها للشراء، بعد أن بلغ اليوم 1847 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة 1431 جنيها للشراء، بدلا من 1437 جنيها، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1227 جنيها، بعد أن وصل إلى 1231 جنيها، وبالنسبة لسعر جنيه الذهب يسجل الآن في مصر 17176 جنيها، كما يبلغ سعر الأونصة 76311 جينها.