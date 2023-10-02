مسيرات حاشدة احتفالا بترشيح الرئيس السيسي للانتخابات في مطروح

أطلق حزب حماة الوطن «أمانة محافظة مطروح»، الألعاب النارية، عقب إعلان الرئيس السيسي الترشح لولاية ثالثة، وذلك في تجمع أعضاء الحزب من مراكز مطروح الثمانية في شارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح، للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات السادس من أكتوبر، ودعم الرئيس السيسي، بحضور أعضاء الحزب وأهالي مطروح.

قبائل مطروح على قلب رجل واحد مع الرئيس السيسي

وأعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، منذ قليل، أن قبائل مطروح وأعضاء الحزب على قلب رجل واحد لدعم ترشح الرئيس السيسي قلبًا وقالبًا وبكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.

وأوضح في بيان، أنّ كافة فئات شعب مطروح، تقف مع الرئيس السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة بين جميع فئات المجتمع بمطروح والقبائل العربية، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير.

مسيرة لدعم الرئيس السيسي

ونظم حزب حماة الوطن بمطروح، مسيرة حاشدة بالسيارات شارك فيها أمانات المراكز الثمانية احتفالًا بالعيد الـ50 لانتصارات أكتوبر، مصحوبة بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي، لدعمه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير في كافة ربوع مصر، وبعث رسالة حب وتأييد للرئيس السيسي على ما قدمه من إنجازات في كافة المجالات.

كما جرى تنظيم مسيرة باليخوت في البحر، بمشاركة جميع أمانات مراكز المحافظة الثمانية وكافة أطياف المجتمع المطروحي، دعماً للرئيس في الانتخابات الرئاسية.