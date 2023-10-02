مسرحية «الليلة الأخيرة» واقع مرير لفتاة جميلة

قدمت الفنانة المصرية لمياء كرم العرض المسرحي الإماراتي «الليلة الأخيرة»، وذلك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وشهد العرض حضورا جماهيريا كبيرا ولافتا، بحضور عدد من الشخصيات المسرحية المؤثرة وهم سعادة محمد سعيد الظنحاني، والفنان المصري رياض الخولي، والفنان صبري فواز.

تفاصيل العرض

وتدور أحداث العرض المشارك فى مهرجان المونودراما حول الفتاة الشابة مريم التي تعاني من الوحدة وتواجه العنوسة بألم مرير، فتاة جميلة حرمت من الزواج بسبب الأب الذي يرفض طلب كل من يتقدم للزواج منها بسبب عِرقه أو فقره، وعلى رأس هؤلاء كان حبيبها الذي تمنت الزواج منه وتأسيس تلك الأسرة التي طالما حلمت بها.

كُتبت المسرحية بطريقة شاعرية تحرك الوجدان نحو مريم التي تعيش وهي تتمنى كل ليلة أن تكون ليلتها الأخيرة.

والمسرحية تأليف سعادة محمد سعيد الظنحاني، وإخراج العراقي القدير فيصل جواد، وبطولة الفنانة المصرية لمياء كرم.

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، والعرض الفلسطيني الألماني، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، انطلقت دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه الدكتور أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمر، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.