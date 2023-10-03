نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة بشأن الدواجن بعد تراجع أسعار الأعلاف

تراجعت أسعار الأعلاف أمس الاثنين، في الأسواق المصرية بقيمة 1500 جنيه، وذلك بعد أن سجلت الأسبوع الماضي استقرارًا ملحوظًا، ويرجع سبب هبوط الأسعار اليوم إلى استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

يأتي ذلك في ظل توقعات باستمرار حالة الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق، وذلك وفقًا لما صرح به حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

أسعار القمح والذرة

وأضاف أبو صدام، أن سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي يبلغ 10900 جنيه، ويسجل سعر الذرة الصفراء الأوكراني 10000 جنيه، كما يبلغ سعر القمح 11.5% والأوكراني 10500 جنيه، والروسي يبلغ 10700 جنيه، فيما وصل سعر القمح 12.5% في الأسواق المصرية إلى 17000 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح نقيب الفلاحين، أن سعر الجلوتين المحلي والمستورد، سجل 34500 جنيه وبالنسبة لسعر العلف البادي 23% يبلغ اليوم 18800 جنيه، والنامي 21% يسجل 18500 جنيه، كما وصل سعر العلف الناهي 19% إلى 18300 جنيه.