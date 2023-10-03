عاجل.. مفاجأة كبيرة من منتخب مصر لرمضان صبحي

استقر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على ضم رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمعسكر المنتخب المُقبل، المُقرر إقامته في الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري، وتتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و16 من الشهر الجاري بالإمارات.

مفاجأة فيتوريا لـ رمضان صبحي

ووفقًا لمصدر داخل منتخب مصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «فيتوريا أشاد بمستوى رمضان صبحي مع بيراميدز، خلال المباريات التي لعبها مع فريقه سواء محليًا أو أفريقيا، لهذا استقر على تواجده في معسكر المنتخب المُقبل حال استمرار تألقه مع فريقه».

وأضاف المصدر: «فيتوريا، سعيد بتألق رمضان صبحي، لاسيما أنه يعلم قدراته الفنية جيدًا، وقدرته على صناعة الفارق مع الفراعنة في أي وقت».