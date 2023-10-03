بركان بوبوكاتيبتل في المكسيك يسجل 291 انفجارا جديدا (فيديو)

أعلن المنسق العام للحماية المدنية في ولاية بوييلا، أنَّ بركان بوبوكاتيبتل المعروف باسم «بوبو»، سجل 291 انفجارًا جديدًا، مع العديد من انبعاثات بخار الماء والغازات والرماد والمواد المتوهجة، بحسب ما ذكرته صحيفة «انفوباى» الأرجنتينية.

انفجارات البركان تسبب في 22 دقيقة من الهزات الأرضية

وحذرت السلطات المكسيكية مواطنيها، من الاقتراب من البركان بسبب خطر سقوط الشظايا، إذ أحدث البركان 22 دقيقة من الهزات الأرضية، كما من المحتمل أن يستمر البركان في نشاطه.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الانفجارات المتتالية تسببت في خروج الشظايا من البركان مما أشعلت حريق في بعض المناطق المجاورة.

تعليق عمليات المطارين بسبب تشكيل سحابة من الرماد المتطاير من البركان

كان قد تسبب البركان في وقت سابق من شهر مايو الماضي، في تعليق عمل المطارين الرئيسيين في مكسيكو سيتي بشكل مؤقت، وذلك بسبب تشكيل سحابة من الرماد المتطاير من البركان والذي يقع علي بعد 72 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة المكسيكية.

كما تسبب الرماد البركاني خطرًا خاصًا على الطيران، ليس فقط بسبب تقليل الرؤية، ولكن أيضًا لأنه يمكن أن يتسبب في تلف أجنحة الطائرة وهيكلها، ونصحت السلطات بضرورة تغطية الأنف والفم باستخدام منديل أو قناع، وتنظيف العينين والحلق بالماء النقي، واستخدام نظارات الحماية.

أيضًا دعت إلى تجنب استخدام العدسات اللاصقة لتجنب تهيج العين، وإغلاق النوافذ أو تغطيتها والبقاء في الأماكن المغلقة، وكررت الوكالة المعتمدة علي التنسيق الوطني للحماية المدنية التوصية بعدم الصعود إلى فوهة البركان، نظرًا لاحتمالية حدوث انفجارات مجددة.