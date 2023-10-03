إيرادات متواضعة لفيلم مرعي البريمو في شباك التذاكر

حقق فيلم مرعي البريمو، بطولة الفنان محمد هنيدي، إيرادات متواضعة للغاية، في شباك التذاكر، خلال أمس الاثنين، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لافتًا إلى أنه جاء في المركز العاشر والأخير بين الأفلام المنافسة.

وقال الدفراوي، إنّ فيلم مرعي البريمو، لـ محمد هنيدي، حقق في شباك التذاكر أمس الاثنين، أقل من ألف جنيه، وبالتحديد 873 جنيها فقط، ليُصبح مُهددًا بالرفع من السينمات، خلال الأيام القليلة المُقبلة، لاسيما وأنّ هناك أفلامًا جديدة ستُطرح الشهر الجاري.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي ملئ بالتشويق، حيث يجسد محمد هنيدي شخصية تاجر بطيخ يخفي قطع ألماس داخل بطيخة، ويتفاجأ بقيام زوجته ببيع كل البطيخ الموجود لديه، ومن ثم يضطر إلى السفر والبحث عن البطيخة المفقودة.

وفي سياق آخر، يخوض الفنان محمد هنيدي، تجربة مسرحية جديدة، خلال الفترة المُقبلة، يتعاون فيها مع مجموعة من ذوي الهمم، أصحاب المواهب في التمثيل، حيث تحمل اسم «فرحات والعائلة»، ويُشاركه في البطولة كل من محمد ثروت، ومحمد أسامة أوس أوس، وإيمان السيد، وياسر الطوبجي، وأحمد سلطان وآخرين، وهي من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.