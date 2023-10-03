«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط نسبي لحركة الرياح

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم، مشيرة إلى أن الأجواء خريفية في أغلب المحافظات بسبب استمرار التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزءً من أشعة الشمس على مدار اليوم، وتساعد على انخفاض الحرارة.

مصادر الكتل الهوائية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر وميرنا إيهاب، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، لذا يشعر المواطنون بالانخفاض في فترات النهار والليل، خاصة في فترات الليل المتأخرة.

وذكرت، أن هناك نشاط نسبي للرياح في بعض الأماكن، مثل السواحل الشمالية الغربية وسيناء وشمال الصعيد، ما يساعد على مزيد من الإحساس بانخفاض درجة الحرارة.

الطقس خلال فترات النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترات النهار، ومع سطوع أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، نشعر بالأجواء الحارة والمائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط والطقس ما بين حار إلى شديد الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار».