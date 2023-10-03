تنظيم معرض لتوزيع الملابس مجانا على 450 أسرة من الأكثر احتياجا بالمنوفية

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة، في قرية العراقية مركز الشهداء، وذلك لدعم 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقريتي العراقية وكفر عشما، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية

وأكدت مرفت رمزي، وكيل مديرية التضامن بالمنوفية، أنه تنفيذا لتعليمات محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، تم تنظيم المعرض لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن كاهلهم، وليحييوا «حياة كريمة»، مؤكدة أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

المعرض يهدف لتخفيف العبء عن غير القادرين

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من تنظيم معاض الملابس الجديدة هو تخفيف العبء عن الأيتام وغير القادرين، ولإدخال البهجة عليهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص المستفيدين من المعرض، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.