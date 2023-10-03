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«مجلس القبائل» يُنظم احتفاليات كبرى بسيناء وأسوان في ذكرى نصر أكتوبر

كتب:

محمد مجدي
11:56 ص | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
مجلس القبائل والعائلات المصرية

مجلس القبائل والعائلات المصرية

أطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية مبادرة «وطن واحد» بمحافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار استمرار تفعيل الدور المجتمعي، ومشاركة أبناء الوطن لكافة المناسبات.

وتتضمن مبادرة «وطن واحد»، تنظيم احتفاليات فنية كبرى بمحافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، يوم السادس من أكتوبر، بمشاركة عدد من ألمع نجوم الغناء، والطرب، احتفاءا بتلك الذكرى الوطنية الخالدة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.