«مجلس القبائل» يُنظم احتفاليات كبرى بسيناء وأسوان في ذكرى نصر أكتوبر

أطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية مبادرة «وطن واحد» بمحافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار استمرار تفعيل الدور المجتمعي، ومشاركة أبناء الوطن لكافة المناسبات.

وتتضمن مبادرة «وطن واحد»، تنظيم احتفاليات فنية كبرى بمحافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، يوم السادس من أكتوبر، بمشاركة عدد من ألمع نجوم الغناء، والطرب، احتفاءا بتلك الذكرى الوطنية الخالدة.