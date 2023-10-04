للأمهات.. نصائح من أجل يوم دراسي مثمر لطفلك

قدمت هيئة الدواء المصرية عدة نصائح للأمهات، لاتباعها مع أطفالهم كروتين يومي، من أجل يوم دراسي مثمر وتحصيل دراسى أفضل.

وأكدت الهيئة أهمية إنشاء روتين صباحي للطفل قبل وقت المدرسة، منوهة بأن إنشاء روتين صباحي للطفل قبل وقت المدرسة من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​

ونوهت هيئة الدواء المصرية بأن إنشاء روتين صباحي للطالب، يساعد على الاستعداد لليوم المقبل بطريقة منظمة وميسرة.

نصائح هيئة الدواء للأمهات من أجل أطفالهن

-أيقظى طفلك في الوقت نفسه كل يوم.​

- اطلبي من طلبك غسل أسنانه بالفرشاة والمعجون.

- علمى طفلك الوضوء والصلاة.

- جهزي وجبة فطور مغذية لطفلك لتناولها

- تمشيط الشعر

-ارتداء الزي المدرسي والحرص على أن يكون مريحا ومناسبا للطقس.​

- تأكدى من تحضير حقيبة الغذاء المدرسية، واحتوائها على العناصر الغذائية الصحية الكاملة لطفلك

- تجهيز اللوازم المدرسية وحقيبة الظهر في الليلة السابقة.

عدد ساعات النوم المناسبة للأطفال

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أنه لا بد أن يحصل الأطفال على ساعات نوم كافية لمنع الآثار السلبية على صحة الطالب وسلوكه وأدائه المدرسي وذلك كما يلى:

- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 سنة من 9 إلى 12 ساعة من النوم في اليوم

-المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 - 18 سنة من 8 إلى 10 ساعات من النوم في اليوم.

يشار إلى أن العام الدراسي بدأ في جميع المدارس الحكومية، السبت الماضى وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي 2023-2024.