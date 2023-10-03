«مشروعك» يوفر 55 ألف فرصة عمل خلال 8 سنوات بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك» بالمحافظة، وذلك لتوفير 55 ألفا و510 فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و125 مليونا و956 ألف جنيه، حيث تم تنفيذ 18 ألفا و972 مشروعا، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 2015 وحتى 3 أكتوبر 2023.

طرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك» وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

أهم المشروعات المنفذة في الشرقية

وأوضح العربي الشبراوي مدير برنامج مشروعك بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا».

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2593 مشروعا بقيمة 376 مليونا و974 ألفا و209 جنيهات، يليه في المركز الثاني الزقازيق حي أول وحي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2739 مشروعا بقيمة 360 مليونا و896 ألفا و400 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 823 مشروعا بقيمة 345 مليونا و744 ألف جنيه.