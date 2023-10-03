عايدة رياض عن ترشح الرئيس السيسي: مصر متستغناش عن بطل الأمن والأمان

أعربت الفنانة عايدة رياض، عن سعادتها بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

عايدة رياض تدعم الرئيس السيسي

وقالت عايدة رياض لـ«الوطن»: «أؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأنه هو بطل الأمن والأمان وهذا ما تحتاجه أي بلد».

وأضافت: «الحمد لله الأمن والأمان موجودين في ظل وجود الرئيس السيسي، ما يجعلنا نتمسك به وبشدة، حيث استطاع أن يخلصنا من الإرهاب».

وتابعت عايدة رياض: «مصر لا تستطيع الاستغناء عن الرئيس السيسي، في عهده حدثت أشياء كثيرة كنا بحاجة إليها مثل الطرق والمدن الجديدة والعشوائيات والمستشفيات الحكومية التي أصبح بها جميع الإمكانيات المطلوبة».

واستطردت: «عمل مستشفيات السرطان في محافظات كتير، ومتهم بالصحة والتعليم، أنا من غير كلام هنزل وأديه صوتي، ده أكتر حد بيحب مصر وييخاف عليها».