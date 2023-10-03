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عايدة رياض عن ترشح الرئيس السيسي: مصر متستغناش عن بطل الأمن والأمان

كتب:

ياسمين محمود
02:55 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
عايدة رياض

عايدة رياض

أعربت الفنانة عايدة رياض، عن سعادتها بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

عايدة رياض تدعم الرئيس السيسي 

وقالت عايدة رياض لـ«الوطن»: «أؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأنه هو بطل الأمن والأمان وهذا ما تحتاجه أي بلد».

وأضافت: «الحمد لله الأمن والأمان موجودين في ظل وجود الرئيس السيسي، ما يجعلنا نتمسك به وبشدة، حيث استطاع أن يخلصنا من الإرهاب».

وتابعت عايدة رياض: «مصر لا تستطيع الاستغناء عن الرئيس السيسي، في عهده حدثت أشياء كثيرة كنا بحاجة إليها مثل الطرق والمدن الجديدة والعشوائيات والمستشفيات الحكومية التي أصبح بها جميع الإمكانيات المطلوبة».

واستطردت: «عمل مستشفيات السرطان في محافظات كتير، ومتهم بالصحة والتعليم، أنا من غير كلام هنزل وأديه صوتي، ده أكتر حد بيحب مصر وييخاف عليها».

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