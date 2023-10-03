3 سلع انخفضت أسعارها في السوق الأيام الماضية.. الطماطم بـ5 جنيهات

على مدار الأيام القليلة الماضية، حرصت الحكومة المصرية على اتخاذ بعض الإجراءات التي تساعد بدورها على خفض أسعار بعض السلع الأساسية التي كانت قد شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تراجع أسعار تلك السلع التي تهم المواطنين في أسواق الجملة والأسواق المحلية أيضا.

وهناك 3 سلع مهمة وأساسية شغلت أسعارها بال المواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسواق المختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير بعض السلع التي انخفضت أسعارها، وفق موقع سوق العبور وبورصة الدواجن والغرف التجارية، والتي جاءت كالتالي:

1- انخفاض أسعار الطماطم

بعد أن تخطت أسعار الطماطم سعر 20 جنيها للكيلو خلال الفترة الماضية، شهدت أسعار الطماطم انخفاضا كبيرا في سوق العبور والأسواق المحلية الأخرى، ويرجع ذلك إلى كثرة المعروض في السوق وزيادة حصاد المحصول الشتوي من الطماطم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل كبير، ليصل سعرها اليوم في سوق العبور إلى قيمة تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

2- انخفاض أسعار البصل

وبالنسبة للبصل، فيعد من أبرز السلع التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية، ولكن بدأت أسعاره منذ أيام في الانخفاض التدريجي، إذ شهدت أسعار البصل اليوم الثلاثاء، انخفاضًا في سوق العبور، بالتزامن مع قرار الحكومة بمنع تصدير البصل بدءًا من اليوم 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر، ليصل سعر كيلو البصل اليوم بين 14 و18 جنيهًا للكيلو اليوم في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي.

3- انخفاض أسعار السمك

وشهدت أسعار السمك، اليوم الثلاثاء، تراجعا في الأسواق المحلية، ليصل التراجع في سعر كيلو البلطي إلى 16 جنيها، بعدما سجل انخفاضاً في بداية الأسبوع الحالي نحو 40 جنيها، ويرجع ذلك إلى وفرة المعروض، وسط توقعات باستمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وفقما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.