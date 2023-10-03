أحمد حلمي يكشف عن موقف تسبب في فقدان صوته صغيرا

ظهر الفنان أحمد حلمي ضيفا على إحدى حلقات abtalk الذي يقدمه الإعلامي «أنس بو خش» عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وخلال الحلقة كشف عن كثير من الأسرار الخاصة.

موقف لأحمد حلمي تسبب في فقدان صوته في الصغر

تحدث الفنان أحمد حلمي عن طفولته، فقال بأنها لم تكن كما يحبها أن تكون، رغم أنه حينها كان يراها الأفضل، لكنه مثلا كان يحب أن يتعلم لغات منذ الصغر، وأن يسافر منذ الصغر ولكنه فعل هذا عندما كبر.

وتابع حلمي كاشفا عن موقف حدث بينه وبين شقيقه في الصغر، تسبب فى فقدان صوته فقال: «كان أخويا في الحمام ودخلت عليه، فطلب مني أخرج برة، وأنا برخم عليه، فراح مسك كتلة من كيس مسحوق الغسيل ورماها عليا، في الوقت اللى بتكلم فيه، فدخلت فى بوقي وبلعتها، وصوتى راح تماما بس هو كان بيهزر، وخوفت أقول لأمي علشان أداري عليه، وكنت متخيل لو اتكلمت هطلع فقاقيع».