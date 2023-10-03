الحملة الانتخابية للرئيس السيسي: سنلتزم بالمنافسة الشريفة وبالقانون والدستور وقرارات «الهيئة الوطنية»

تستعد حملة الرئيس عبدالفتاح السيسى، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، لوضع خطتها، خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب تكليف الرئيس للمستشار محمود فوزى بتولّى رئاسة حملته الانتخابية، بعد استجابته لنداءات المصريين الذين احتشدوا بالميادين، مطالبين بترشح «السيسى» لدورة رئاسية جديدة.

ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الحملة ستعكف على وضع خُطتها، مع مراعاة أن تكون المنافسة شريفة وتراعى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بأعلى دقة ممكنة.

وأضاف «فوزى»، فى تصريحات إعلامية له، أن هناك فصلاً داخل الحملة بين منصب الرئيس وكونه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أننا نتعامل مع رئيس تاريخى له بصماته وإنجازاته «فالرئيس لن يحتاج المجهود الكبير فى الحملة بل يحتاج التنظيم فقط».

وعقَّب «فوزى»، عبر صفحته على «الفيس بوك»، على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى له بتولّى رئاسة حملته الانتخابية قائلاً: «تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى برئاسة الحملة الانتخابية لسيادته لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤، وأن أكون الممثل القانونى لسيادته بها، وأدعو الله -عز وجل- بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر السيد الرئيس على هذه الثقة الغالية».

وأضاف: «إن إدراكى لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتى بالجهود المخلصة الصادقة التى بذلها السيد الرئيس منذ عام ٢٠١٤ وحتى اليوم، فضلاً عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التى شهدتها البلاد قطاعياً وجغرافياً، والثقة الكبيرة والأمل فى مستقبل أفضل كانت كلها سبباً أساسياً وراء هذا الشعور».

وتابع: «ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أتذكر سنوات خدمتى فى مجلس الدولة، التى تعلمت فيها على مدار سنوات طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانونى فى أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف، وتدربت فيها على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التى هى هدف كل إجراء وقرار إدارى، والمصلحة الخاصة التى ينادى بها الخصوم والمعروضة حالاتهم فى قضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله على أن أؤدى واجبى بالأمانة والصدق، فلأساتذتى وزملائى صادق الود وعظيم الامتنان». وختم حديثه: «أعود وأشكر السيد الرئيس على ثقته الغالية والثمينة، وأدعو الله أن يوفق سيادته لما فيه صالح مصر والمصريين».

يُذكر أن يوم الاثنين الماضى شهد احتشاد المصريين بالميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة والمحافظات، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما استجاب له الرئيس خلال الجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن» معلناً ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024.

ودعا الرئيس، خلال المؤتمر، المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، قائلاً: «أدعو كل المصريين إلى المشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى ليختاروا بضميرهم الوطنى والله يولى من يصلح». وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر حكاية وطن: «هذه دعوتى الصادقة، وهذه إرادة المصريين التى أحترمها وأعمل لها ومن أجلها». وتابع الرئيس السيسى: «أريد أن أقول لكم عمرى ما وعدت وعود وقلت كلمة لا أستطيع أن أفعلها، وهفضل أشتغل وربنا اللى يوفق».