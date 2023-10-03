«الثقافة»: «الممر» قدم رسالة مهمة.. والوزارة ليست مسؤولة عن إنتاج الأفلام الروائية

قال الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة، إن هناك فرق بين إنتاج الأفلام القصيرة التسجيلية، وإنتاج الأفلام الروائية التي تخضع لاقتصاديات السوق وصناعه، وليس هناك وزارات خاصة بالثقافة، تعمل على إنتاج الأفلام، لكن الدولة لها دور في دعم صناعتها مثل فيلم الممر، والدولة وفرت له إمكانيات لخروجه بالصورة المشرفة التي خرج بها، وقدم رسالة للأجيال الجديدة.

فكرة توفير الدولة لاحتياجات من المعدات والجنود

أوضح مستشار وزير الثقافة، خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc»، أن فكرة توفير الدولة لاحتياجات من المعدات والجنود، يمثل في حد ذاته نسبة كبيرة من إنتاج الفيلم، ويساهم في نجاحه، مؤكدا أن صناعة السينما مختلفة، وأن وزارة الثقافة هي مسؤولة عن المحتوى فقط وزارة تضع البنية الأساسية للثقافة في كل الملاحق، في السينما أو المسرح.

صناعة فيلم «الممر» كانت تجربة مثالية

ولفت إلى أن الإنتاج شيء مختلف، ويخضع للبيع بعد العمل عليه، شراء له حقوق لعرض الفيلم، مشيرًا إلى أن صناعة فيلم «الممر»، كانت تجربة مثالية، منتج خاص قدم فيلم بمخرج كبير مثل شريف عرفة، بموضوع له علاقة بالبنية الوطنية.