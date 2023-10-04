إنجازات الدولة في 10 سنوات.. إدخال عربات وجرارات وأجهزة صيانة عالمية بالسكك الحديدية

أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا في مجال صيانة السكك الحديدة، إذ أدخلت أحدث الأجهزة العالمية في عمليات الصيانة، وبلغ عدد ماكينات صيانة وتجديد السكة الحديد 47 ماكينة عام 2023 مقابل 40 ماكينة عام 2014، فقد تم توريد ماكينة فحص سكة بالألترا سونيك شاملة عقد صيانة لمدة 5 سنوات بمعرفة شركة بلاسر وتيريور النمساوية، وجارٍِ تدريب العاملين عليها بمعرفة الخبراء الأجانب، حيث تقوم هذه الماكينة بفحص حالة السكك، والقضبان، والمفاتيح أوتوماتيكيا من خلال سيرها على السكة بالسرعة العادية، وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل.

عدد جرارات السكة الحديد وصل إلى 990 جرارا

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ عدد جرارات السكة الحديد وصل إلى 990 جرار سكة حديد عام 2023 مقابل 791 جرار سكة حديد عام 2014، كما ارتفع عدد عربات السكك الحديدية ليصل إلى 3700 عربة عام 2023 مقابل 2800 عربة عام 2014، بالإضافة إلى ارتفاع عدد عربات البضائع ليصل إلى 8481 عربة عام 2023 مقابل 8081 عربة عام 2014.

وتجدر الإشارة إلى وصول عدد 6 قطارات من شركة تالجو الأسبانية عام 2023، وهي قطارات فاخرة تضم 30 عربة درجة أولى، و48 عربة درجة ثانية، و6 عربات بوفيه، و6 عربات قوى، بالإضافة إلى ذلك، عملت الدولة على تحديث نظم الإشارات الكهربائية، وذلك من خلال تنفيذ نحو عدد257 مشروعًا، وبالفعل تم الانتهاء من تنفيذ عدد 177 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليار جنيه، وجارِ تنفيذ عدد 52 مشروعًا بتكلفة إجمالية تبلغ 43 مليار جنيه، ومن المخطط البدء في تنفيذ عدد 28 مشروعًا بإجمالي تكلفة تقديرية 132 مليار جنيه، وتجدر الإشارة إلى أن عدد أبراج الإشارات التي تم تطويرها خلال الفترة (2014- 2023) بلغ 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية.